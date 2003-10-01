Художник иллюстратор (стаж 8 лет )

Доброе время суток ,очень благодарна что вы обратили внимание на мои работы , хочу предложить вам свои услуги :- Иллюстрации для книг/комиксов - Разработка персонажей - помощь в дизайне книг/ логотипов/упаковок - Арт портреты в разных стилях - открытки- NFT- стикеры И многое другое Пишу так же картины Акрилом , Гуашью , Маслом , на разных форматах холстов ( дерево , двп, ткань ,бумага и так далее )✨Делаю роспись одежды по вашем эскизам ✨~🔥Если вас заинтересовало сотрудничество со мной пишите в мой телеграмм @Dyra007 , или Инстаграм @odri_x.x🔥~Буду очень рада если вы мне напишете , удачно вам дня или вечера