Иллюстрация, 2D рисунок
Приветствую!
Я - художник, окончила художественную школу 8 лет назад, также хорошо владею графическим планшетом.
Прежде всего рисование для меня - это любимое дело, поэтому каждый заказ делаю как для себя, с любовью и качеством. Всегда готова идти на компромисс и обсуждать проект столько, сколько это будет необходимо. Сделаю всё быстро и с отдачей!
Рисую:
- портреты
- логотипы
- концепт персонажей
- фоны
- фан-арты
- коллажи
Связь так же возможна в любом другом удобном для вас мессенджере
Мой телеграмм канал с рисунками
Портфолио
- Концепт персонажей21 просмотр
- Портрет26 просмотров
- Логотип22 просмотра
- Фан-арт23 просмотра
- Портрет в стиле аниме19 просмотров