Иллюстрация, 2D рисунок

Приветствую!

Я - художник, окончила художественную школу 8 лет назад, также хорошо владею графическим планшетом.

Прежде всего рисование для меня - это любимое дело, поэтому каждый заказ делаю как для себя, с любовью и качеством. Всегда готова идти на компромисс и обсуждать проект столько, сколько это будет необходимо. Сделаю всё быстро и с отдачей!

Рисую:

- портреты

- логотипы

- концепт персонажей

- фоны

- фан-арты

- коллажи

Связь так же возможна в любом другом удобном для вас мессенджере 

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