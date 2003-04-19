Ангелина AngelinaBeckerAngelinaBecker
20 летУкраина/Киев
2 года на фриланс-бирже
Была
10 месяцев назад
Художница, Digital арты.
Художница, создаю любые Digital арты, эскизы. Владею Adobe Photoshop и Adobe Illustrator.
- От вас требуется ТЗ, обговорим с вами все детали заказа.
- Принимаются во внимание все пожелания (фон, стиль, цвета и тд.)
- Я предоставлю первичные варианты идей, а после соглашения с вами приступлю к выполнению заказа.
- В ходе рисования отправляю поэтапность работы
- В любое время выполнения можете потребовать внести правки.
Цена и сроки зависят от сложности работы
Связаться для сотрудничества:
- Telegram - @Angelina_beckerr
- Instagram - @Angelina_beckerr
- Почта - [email protected]
Портфолио
- Рисунок графика24 просмотра
- Рисунок графика14 просмотров
- Рисунок графика8 просмотров
- Эскизы графика19 просмотров
- Стикеры15 просмотров
- Иллюстрации к стиху5 просмотров
- Digital3 просмотра
- Digital5 просмотров
- Портрет чб18 просмотров