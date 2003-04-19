AngelinaBecker

Ангелина AngelinaBecker

 
20 летУкраина/Киев
2 года на фриланс-бирже
Была
10 месяцев назад
Художница, Digital арты.

Художница, создаю любые Digital арты, эскизы. Владею Adobe Photoshop и Adobe Illustrator.

  • От вас требуется ТЗ, обговорим с вами все детали заказа.
  • Принимаются во внимание все пожелания (фон, стиль, цвета и тд.)
  • Я предоставлю первичные варианты идей, а после соглашения с вами приступлю к выполнению заказа.
  • В ходе рисования отправляю поэтапность работы
  • В любое время выполнения можете потребовать внести правки.
Прошу принять во внимание, выполнение рисунка на бумаге занимает больше времени, чем диджитал арт.

Цена и сроки зависят от сложности работы

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