marattaram

Марат Кантеев marattaram

 
23 годаРоссия/Минусинск
2 года на фриланс-бирже
Был
5 месяцев назад
Добрый день. Готов работать над заказами

 Я художник с 2 летним стажем работаю в стиле "реализм". Использую технику от пятна . большинство робот я выполняю в adobe Photoshop. К сожалению роботу делаю не быстро , но могу ручаться что заказ будет готов

Photoshop
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$10
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
нет безопасных платежей
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Отзывы заказчиков
guest_16558203633669
2 года в сервисе
Был
2 года назад
1 отзыв
$10
8 баллов
2 года назад
Арт по бойцовскому клубу
хочу только отменить необычность стиля исполнителя , арт стоил своих денег .рекомендую данного исполнителя
Хороший заказчик
Ответный отзыв