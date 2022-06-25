Добрый день. Готов работать над заказами
Я художник с 2 летним стажем работаю в стиле "реализм". Использую технику от пятна . большинство робот я выполняю в adobe Photoshop. К сожалению роботу делаю не быстро , но могу ручаться что заказ будет готов
Я против войны в Украине!
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недостаточно оценок
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недостаточно рекомендаций
$10
средняя цена заказа
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нет принятых заявок
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нет постоянных заказчиков
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нет безопасных платежей
Портфолио
- Арт по аниме и манге "berserk"83 просмотра
Отзывы заказчиков
$10
8 баллов
2 года назад
хочу только отменить необычность стиля исполнителя , арт стоил своих денег .рекомендую данного исполнителя
Ответный отзыв
Хороший заказчик