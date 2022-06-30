Требуется выполнить рисунок для аватарки телеграм-канала в стиле журнала The Economist. Необходимо срисовать портрет с фотографии, отзеркалить его, чтобы лицо смотрело влево, а также заменить водолазку на пиджак с рубашкой. Иллюстрации во вложении.