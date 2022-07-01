Добрый день, труженики пера и планшета. Хочу на бортовую плоскость данного авто какой-нибудь аниме-арт из пленки. То есть минимальное количество цветов. Самые попсовые аниме мимо. Я тут впервые и ничего не знаю.

Не обязательно рисовать. Можно любой арт подогнать к площади.