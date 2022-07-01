Нарисовать аниме-арт

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Закрыт13 заявок568 просмотров

Добрый день, труженики пера и планшета. Хочу на бортовую плоскость данного авто какой-нибудь аниме-арт из пленки. То есть минимальное количество цветов. Самые попсовые аниме мимо. Я тут впервые и ничего не знаю.

Не обязательно рисовать. Можно любой арт подогнать к площади.

3 года назад
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