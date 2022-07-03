Нужны смайлы для Trovo.live, статичные и анимированные. Статичных 10+ штук, анимированных 10-12.

Пример, известные смайлики Pogchamp, Kappa, BibleThump но нарисовать надо с моим лицом. Тоже самое с анимированными смайлами. Все примеры предоставлю.

Размеры смайлов 72 x 72 px, 36 x 36 px

От Вас цены и примеры работ