Смайлы для Trovo.live

  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Закрыт6 заявок916 просмотров

Нужны смайлы для Trovo.live, статичные и анимированные. Статичных 10+ штук, анимированных 10-12.

Пример, известные смайлики Pogchamp, Kappa, BibleThump но нарисовать надо с моим лицом. Тоже самое с анимированными смайлами. Все примеры предоставлю.

Размеры смайлов 72 x 72 px, 36 x 36 px

От Вас цены и примеры работ

3 года назад
Novo_Seo
Дмитрий 
36 лет
14 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Артем
 
26 лет
4 года в сервисе
Был
месяц назад
2 отзыва
3 года назад
Павло
 
19 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Диана
 
26 лет
3 года в сервисе
Была
2 года назад
3 года назад
Андрей
 
38 лет
6 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
1 отзыв
3 года назад
Михаил
 
40 лет
11 лет в сервисе
Был
3 часа назад
200 отзывов
3 года назад
#1
Иллюстрации и Рисунки
Вероника
 
20 лет
6 лет в сервисе
Была
3 года назад
2 отзыва
3 года назад

  • Похожие заказы

  • Отрисовать 2д героев для мобильного приложения

    $20

    Необходимо нарисовать трех 2D героев для мобильного приложения в различных позах, всего 10-12 иллюстраций. Присылайте портфолио и готовность выполнить тестовое задание. Примерный стиль иллюстраций уже прикреплен.

    Иллюстрации и Рисунки24 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Дорисовать картинку

    Требуется дорисовать руку и туловище в картине, сохраняя стиль оригинала. Необходимо сделать ширину элемента как можно меньше. Прилагаются исходник и пример результата.

    Иллюстрации и Рисунки30 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Нарисовать аниме-арт

    Необходимо разработать аниме-арт для бортовой плоскости автомобиля. Ожидается минимальное количество цветов, можно использовать готовый арт. Исключить популярные аниме. Подойдет любой стиль, который можно адаптировать к площади.

    Иллюстрации и Рисунки13 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Дерево из слов

    Требуется нарисовать дерево из слов, где листья и ветки формируются из текста. Дерево должно быть динамическим, расти и заполнять пространство. Необходимо избежать пересечений веток и предоставить файл в формате SVG с путями. Пример вдохновения доступен, но нужно создать уникальный дизайн.

    HTML
    Иллюстрации и Рисунки10 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Векторный рисунок на машину

    Требуется разработать векторный рисунок для автомобиля в стилистике muerto. Необходимо объединить существующие элементы или создать новый рисунок для задней двери и крыла. Ожидается качественная работа, соответствующая заданной стилистике.

    Иллюстрации и Рисунки11 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Отрисовать изображение в векторе

    Требуется отрисовать изображение в векторном формате по предоставленному фото. Размер готового изображения должен составлять 28х24 см. Более крупные изображения фрагментов и надписей будут отправлены исполнителю для точности работы.

    Иллюстрации и Рисунки26 заявок
    Закрыт
    3 года назад