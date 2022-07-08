Иллюстрация действия медицинского аппарата

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Закрыт2 заявки191 просмотр

Здравствуйте. Задача подробно расписана в прикрепленном файле.

Поэтому надеюсь на конкретные предложения цены и сроков.

Спасибо.

3 года назад
gudi
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