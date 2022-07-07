Необходимо разработать обложку для группы ВКонтакте на футбольную тематику в размере 1590x530 px. Также требуется миниатюра-логотип. Пожалуйста, подготовьте 2-3 наброска для утверждения перед выполнением финального рисунка.
Детские иллюстрации, шахматная тематика
Необходимы 10 простых рисованных черно-белых и цветных иллюстраций на шахматную тематику
(простые сюжеты, детские)
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