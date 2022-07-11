Переніс малюнку у вектор

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Закрыт25 заявок493 просмотра

Необхідно переносити зображення, картини, фото у вектор для подальшого друку. Так як малюнків багато, паралельно працюватимуть декілька осіб

3 года назад
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