nkrentovska

Вітаю! Створю вам чудові ілюстрації для ваших проектів. Я допомагаю налагодити стосунки з вашими клієнтами через візуальне оформлення. З професійними та сучасними ілюстраціями ми створюємо привабливу картинку для нашого блогу, веб-сайтів та інших платформ. Також, працюю у різних стилях, а саме: low-polly, paper cut, флет ілюстрація

Що ви отримаєте?

Високоякісні ілюстрації, які ви можете друкувати та масштабувати всюди без втрати якості. Це ідеально підходить для створення чудового та професійного бізнесу. Я створю для вас унікальні та персоналізую ілюстрації для всіх ваших проектів.

Процес

Ви надішлете мені повідомлення зі своїми потребами

Я роблю перший ескіз і надсилаю його вам

Якщо ви задоволені, я починаю створювати ілюстрацію

Я надсилаю вам остаточний варіант, і ви можете вирішити, подобається він вам чи ні!

Що я можу надати

всі ілюстрації є моїми оригінальними творами мистецтва

Ви отримаєте швидкі відповіді, і ми матимемо чудове спілкування під час процесу

Відкрита до різних співпраць та пропозицій.

Я з нетерпінням чекаю на роботу з вами!