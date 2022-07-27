nkrentovska

Вітаю! Створю вам чудові ілюстрації для ваших проектів. Я допомагаю налагодити стосунки з вашими клієнтами через візуальне оформлення. З професійними та сучасними ілюстраціями ми створюємо привабливу картинку для нашого блогу, веб-сайтів та інших платформ. Також, працюю у різних стилях, а саме: low-polly, paper cut, флет ілюстрація
Що ви отримаєте?
Високоякісні ілюстрації, які ви можете друкувати та масштабувати всюди без втрати якості. Це ідеально підходить для створення чудового та професійного бізнесу. Я створю для вас унікальні та персоналізую ілюстрації для всіх ваших проектів.
Процес
Ви надішлете мені повідомлення зі своїми потребами
Я роблю перший ескіз і надсилаю його вам
Якщо ви задоволені, я починаю створювати ілюстрацію
Я надсилаю вам остаточний варіант, і ви можете вирішити, подобається він вам чи ні!
Що я можу надати
всі ілюстрації є моїми оригінальними творами мистецтва
Ви отримаєте швидкі відповіді, і ми матимемо чудове спілкування під час процесу
Відкрита до різних співпраць та пропозицій.
Я з нетерпінням чекаю на роботу з вами!