Перенести графики с фотографий в электронный вариант

$5
  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Завершен3 заявки343 просмотра

Будет предоставлено 6 фотографий (Рисунок1...6), на каждой из которых нарисован график. Каждый график необходимо преобразовать в электронный вариант, т.е. нарисовать его на компьютере (не важно каким методом или какой программой это будет сделано, самое главное - результат). Для каждого графика будет прикреплён пример (Рисунок1...6 (пример).

3 года назад
Refleexx
Михаил 
22 года
3 года в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

roman_loginov
Роман 
26 лет
3 года в сервисе
Был
2 месяца назад
3 года назад
$5
1 день
Очень хороший исполнитель, который является не только профессионалом своего дела, но и очень отзывчивым и коммуникабельным человеком. Работа была сделана качественно и быстро (намного раньше назначенного срока). Смело могу рекомендовать другим обывателям данного сайта.
Прекрасный заказчик, у которого четкая задача, быстрая коммуникация и хорошая отзывчивость. Рекомендую к работе

Заявки фрилансеров

Максим
 
18 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Надежда
 
23 года
3 года в сервисе
Была
4 месяца назад
58 отзывов
3 года назад
roman_loginov
Роман 
26 лет
3 года в сервисе
Был
2 месяца назад
3 года назад

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