Будет предоставлено 6 фотографий (Рисунок1...6), на каждой из которых нарисован график. Каждый график необходимо преобразовать в электронный вариант, т.е. нарисовать его на компьютере (не важно каким методом или какой программой это будет сделано, самое главное - результат). Для каждого графика будет прикреплён пример (Рисунок1...6 (пример).