Ищется графический дизайнер для создания макета 2D игрового креатива. Задача включает сборку всех необходимых элементов для последующей анимации. Важно наличие опыта в работе с иллюстрациями и рисунками.
Требуется сделать 2-D иллюстрацию
Нужно создать 2D иллюстрацию с парочкой персонажей .Подробнее в личном сообщении!
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