Главную аватарку для аккаунта магазина на Авито

$15
  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Закрыт27 заявок718 просмотров

Нужна красивая аватарка для магазина б.у. ноутбуков на Авито в пропорции 4:3. На картинке дб несколько ноутбуков, может на прозрачном фоне, а впереди вынесены слова "Надёжно" "Оперативно" "С гарантией" "Доставка по РФ".  Или может будут другие интересные предложения по дизайну

3 года назад
ilpamaf
Вадим 
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