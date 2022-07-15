Нужна красивая аватарка для магазина б.у. ноутбуков на Авито в пропорции 4:3. На картинке дб несколько ноутбуков, может на прозрачном фоне, а впереди вынесены слова "Надёжно" "Оперативно" "С гарантией" "Доставка по РФ". Или может будут другие интересные предложения по дизайну