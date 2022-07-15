Ищется графический дизайнер для создания макета 2D игрового креатива. Задача включает сборку всех необходимых элементов для последующей анимации. Важно наличие опыта в работе с иллюстрациями и рисунками.
Главную аватарку для аккаунта магазина на Авито
Нужна красивая аватарка для магазина б.у. ноутбуков на Авито в пропорции 4:3. На картинке дб несколько ноутбуков, может на прозрачном фоне, а впереди вынесены слова "Надёжно" "Оперативно" "С гарантией" "Доставка по РФ". Или может будут другие интересные предложения по дизайну
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