Переделать рисунок

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Закрыт19 заявок880 просмотров

Есть рисунок готовый рисунок-арт (первое фото), нужно переделать:

1. Поменять волосы, сделать их короткими (можно и налысо)

2. сделать его по пояс, нарисовать две татуировки на месте живота (фото прикрепил)

3. добавить красок на рисунок (щеки красные и тд)

4 голый торс соответсвенно

5. фон любой

6. лицо оставить таким же 

3 года назад
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