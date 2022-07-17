Первая обложка к книге Антона Мухина "Светлячки над Мюнхеном" (размер передней и задней части обложек равен 14,14х30 см, а толщина корешка – 1,48 см)

Когда двадцатый век ещё не был омрачён ни одной из мировых войн, будущее планеты лежало в руках юного художника, а он об этом не знал. Но кто же определял в те дни ЕГО будущее? Требования к обложке: должны присутствовать светлячки, ночь и пара в костюмах начала века.

Вторая обложка Маргарет Олифант "Окно библиотеки" (размер передней и задней части обложек равен 21х14,85 см, толщина корешка – 2,2 см)

Внимание героини рассказа привлекает странное окно в здании напротив, комната за окном и ее загадочный обитатель. Наблюдения приводят к парадоксальным результатам.

Можно не супер профессионально, работа в теории выполнена человеком, который только недавно начал изучать фотошоп.

Файл pds прикрепить невозможно, потому скину куда вам будет удобно.