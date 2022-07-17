Создать две обложки в готовом mocup и по стандарту -указаны в описании

  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Закрыт1 заявка512 просмотров

Первая обложка к книге Антона Мухина "Светлячки над Мюнхеном" (размер передней и задней части обложек равен 14,14х30 см, а толщина корешка – 1,48 см)

Когда двадцатый век ещё не был омрачён ни одной из мировых войн, будущее планеты лежало в руках юного художника, а он об этом не знал. Но кто же определял в те дни ЕГО будущее? Требования к обложке: должны присутствовать светлячки, ночь и пара в костюмах начала века.

Вторая обложка Маргарет Олифант "Окно библиотеки" (размер передней и задней части обложек равен 21х14,85 см, толщина корешка – 2,2 см)

Внимание героини рассказа привлекает странное окно в здании напротив, комната за окном и ее загадочный обитатель. Наблюдения приводят к парадоксальным результатам.

Можно не супер профессионально, работа в теории выполнена человеком, который только недавно начал изучать фотошоп.

Файл pds прикрепить невозможно, потому скину куда вам будет удобно.

3 года назад
kyasarin_s
Екатерина 
23 года
3 года в сервисе
Была
3 года назад

Заявки фрилансеров

Вероника
 
20 лет
6 лет в сервисе
Была
3 года назад
2 отзыва
3 года назад

  • Похожие заказы

  • Создать карту для CRMP

    Требуется разработка карты для CR:MP, включая карту города Шуя или модификацию стандартной карты. Проект с высоким бюджетом. Ожидается качественная работа и внимание к деталям.

    Иллюстрации и Рисунки5 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Нарисовать иллюстрации в стиле заставки к сериалу ХБ

    Требуется создать 2D-иллюстрации для ролика до 30 секунд, в стиле заставки к сериалу ХБ. Персонажи должны перемещаться по карте России пешком, на осле или на машине. Заказчику понравился стиль переходов из примеров. Необходимо проработать детали и визуальный стиль, чтобы соответствовать ожиданиям.

    Иллюстрации и Рисунки5 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Креативы для Amazon Posts

    $150

    Требуется разработать 200 уникальных креативов для Amazon Posts из нашего фото стока. Изображения должны быть без коллажей и текста, в формате JPG или PNG, с разрешением 640x640 пикселей или выше. Формат цвета RGB, соотношение сторон 1x1, 16x9 или 4x3. Максимальный размер файла — 100MB. Не допускается анимация.

    Иллюстрации и Рисунки1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Один слайд для презентації

    $10

    Необходимо разработать один слайд для презентации, отображающий результаты компании: сравнение H1’22 с H2’21 (+68%) и H1’22 с H1’21 (+116%). Слайд должен четко иллюстрировать рост результатов по сравнению с предыдущими периодами.

    Иллюстрации и Рисунки1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Переделать рисунок

    Необходимо переделать готовый рисунок: изменить волосы на короткие или сделать налысо, нарисовать две татуировки на животе, добавить яркие цвета на щеки, оставить голый торс и сохранить лицо без изменений. Фон может быть любым.

    Иллюстрации и Рисунки19 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Главную аватарку для аккаунта магазина на Авито

    $15

    Требуется разработать красивую аватарку для магазина б.у. ноутбуков на Авито в пропорции 4:3. На изображении должны быть несколько ноутбуков и слова 'Надёжно', 'Оперативно', 'С гарантией', 'Доставка по РФ'. Открыты к интересным предложениям по дизайну.

    Иллюстрации и Рисунки27 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Создать аватарку и обложку для магазина в маркетплейсе

    Разработать аватарку и обложку для магазина 'Мастер Деревяшкин', специализирующегося на производстве сувениров из дерева и фанеры. Аватарка должна быть формата PNG, размером 500х500 с названием магазина. Обложка также в формате PNG, размеры от 1240х200 до 4960х800 с названием магазина.

    Иллюстрации и Рисунки20 заявок
    Закрыт
    3 года назад