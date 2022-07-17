Реализация дизайна для печати на футболках

  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Закрыт40 заявок680 просмотров

Привет! Требуется дизайнер который сумеет перерисовать определенные тексты, картинки, рисунки для печати на футболках ( возможно со своими доработками ). Пишите

3 года назад
vasiliev_mv
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