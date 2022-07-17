Необходимо разработать два изображения в Adobe Illustrator. Файлы должны быть подготовлены для открытия в программе. Изображения уже прикреплены к заказу.
Реализация дизайна для печати на футболках
Привет! Требуется дизайнер который сумеет перерисовать определенные тексты, картинки, рисунки для печати на футболках ( возможно со своими доработками ). Пишите
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