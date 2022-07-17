Задача заключается в создании качественной иллюстрации автомобиля. Ожидается проработка деталей и стильный подход к изображению. Подходите к работе творчески и учитывайте особенности автомобиля.
Макет игровой формы
Добавить партнёров на хоккейную форму
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Иллюстрации и Рисунки25 заявокЗакрыт3 года назад
Требуется создать 5 отдельных иллюстраций животных: корова, собака, лошадь, кошка и овца в мультяшном стиле. Каждое животное должно быть изображено в обычной стоячей позе на простом фоне с травой и небом. Форматы файлов: png, jpg и исходники. Примерный вид животных можно увидеть в приложенном файле.Иллюстрации и Рисунки42 заявкиЗакрыт3 года назад
Потрібні векторні макети для гравіювання на фотобоксах для волонтерського проєкту. Тематики включають коханим, друзям, мамі, батькові, бабусі, дідусю, патріотичні та інші. Можна використовувати готові ілюстрації. Пропонуйте свою ціну або робіть безкоштовно для участі в проєкті.Иллюстрации и Рисунки1 исполнительЗакрыт3 года назад
Требуется дизайнер для перерисовки текстов, картинок и рисунков для печати на футболках. Ожидается возможность внесения доработок и улучшений в дизайн. Необходимо создать яркие и привлекательные иллюстрации, готовые к печати.Иллюстрации и Рисунки40 заявокЗакрыт3 года назад
Необходимо разработать два изображения в Adobe Illustrator. Файлы должны быть подготовлены для открытия в программе. Изображения уже прикреплены к заказу.Иллюстрации и Рисунки39 заявокЗакрыт3 года назад
- $173
Требуется разработать макет рисунка для наклейки на машину. Из имеющегося изображения головы медведя создайте иллюстрацию бегущего медведя, предназначенную для печати на виниловой пленке. Работа должна быть адаптирована для размещения на боковой части автомобиля.Иллюстрации и Рисунки22 заявкиЗакрыт3 года назад
Требуется создать три обложки для книг в mockup формате по стандартам. Размеры обложек: 21x14,85 см, толщина корешка – 2,2 см. Обложки для книг Глена Кука, Астрид Линдгрен и Стивена Кинга. Можно выполнить не супер профессионально, работа для начинающего дизайнера. Срок выполнения срочный, допускается создание 1-2 обложек.Иллюстрации и Рисунки6 заявокЗакрыт3 года назад
Требуется создать две обложки для книг: первая для 'Светлячки над Мюнхеном' с элементами ночи и светлячков, вторая для 'Окно библиотеки'. Размеры и детали указаны в описании. Работа может быть выполнена на базовом уровне, не требуется высокая профессиональность. Файл pds передадим удобным способом.Иллюстрации и Рисунки1 заявкаЗакрыт3 года назад
Требуется разработка карты для CR:MP, включая карту города Шуя или модификацию стандартной карты. Проект с высоким бюджетом. Ожидается качественная работа и внимание к деталям.Иллюстрации и Рисунки5 заявокЗакрыт3 года назад
Необхідно створити сюжетні малюнки високої якості в стилі мультсеріалу Сімсон. Обов'язковий зразок для оцінки. Пропонується висока оплата за виконану роботу.Иллюстрации и Рисунки14 заявокЗакрыт3 года назад