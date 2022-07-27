Нарисовать животных

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Завершен28 заявок1802 просмотра

Сделать щит на подобие, перебрать, скомбинировать разных животных, птиц насекомых( можно мифических животных ) но нарисовать каждое существо в линиях ( должен получится эскиз на тату ) можно в цвети и заполнить фон разными элементами 

3 года назад
Ivtifark
Іван 
25 лет
3 года в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

Veronika111599
Вероника 
20 лет
7 лет в сервисе
Была
3 года назад
2 отзыва
3 года назад
$100
3 дня
Очень красиво и быстро сделала, она профессионал своего дела
Спасибо вам огромное!

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