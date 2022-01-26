Привет!
Я дизайнер) Сейчас веду удаленно несколько сайтов стоматологий и салона крастоты, делаю для них баннеры, иконки, а также визуал инстаграмм для маркетинговой компании стоматологий. Вот работающие сайты:
Работаю в Figma, Illustrator.
Также мои работы можно посмотреть в Instagram:
https://www.instagram.com/_sel_design_/
Мое портфолио:
https://www.behance.net/evaselivanova
Весной подтвердила уровень английского А2, сдав экзамен в университете, осенью иду дальше обучаться на уровень В1 (Полоцкий государственный университет).
Проекты выполняю быстро и качественно. Ответственный и пунктуальный специалист.
Нравится узнавать и изучать новое. Сейчас учу английский, к сожалению, в школе не знала о значимости данного скила. Но уверена, что учится никогда не поздно. Да и вообще человеческий мозг - фантастическая вещь, которая нуждается в новых знаниях.
В прошлом инженер-конструктор швейных изделий и занималась собственным брендом женской одежды. В свободное время продолжаю шить для себя.
Буду рада знакомству!)
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