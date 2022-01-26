EvaSelivanova

Ева EvaSelivanova

 
32 годаБеларусь/Поставы
2 года на фриланс-бирже
Была
год назад
SvetLana

Привет!

Я дизайнер) Сейчас веду удаленно несколько сайтов стоматологий и салона крастоты, делаю для них баннеры, иконки, а также визуал инстаграмм для маркетинговой компании стоматологий. Вот работающие сайты:

https://dent.everon.ru/

https://lb-salon.ru/

Работаю в Figma, Illustrator.

Также мои работы можно посмотреть в Instagram:

https://www.instagram.com/_sel_design_/

Мое портфолио:

https://www.behance.net/evaselivanova

Весной подтвердила уровень английского А2, сдав экзамен в университете, осенью иду дальше обучаться на уровень В1 (Полоцкий государственный университет).

Проекты выполняю быстро и качественно. Ответственный и пунктуальный специалист.

Нравится узнавать и изучать новое. Сейчас учу английский, к сожалению, в школе не знала о значимости данного скила. Но уверена, что учится никогда не поздно. Да и вообще человеческий мозг - фантастическая вещь, которая нуждается в новых знаниях.

В прошлом инженер-конструктор швейных изделий и занималась собственным брендом женской одежды. В свободное время продолжаю шить для себя.

Буду рада знакомству!)

FigmaIllustrator
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$20
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
нет безопасных платежей
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Отзывы заказчиков
Snow_Show
Валерия 
38 летУкраина
5 лет в сервисе
Была
9 месяцев назад
$15
10 баллов
2 года назад
Нужно отрисовать карточки товаров
Все прошло хорошо. Спасибо за работу.
С Валерией поработали продуктивно. Всегда на связи. Постановка задачи максимально понятное. С удовольствием поработала бы еще!
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