Слайд для презентації

  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Завершен1 заявка88 просмотров

Привіт! Я б хотіла запропонувати ще міні-завдання. Доробити певним чином той слайд презентації, що був попереднього разу.

3 года назад
guest_16578791715395
3 года в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

dayana10_S
Даяна 
24 года
3 года в сервисе
Была
год назад
3 года назад
$4
1 день
Escrow
Вдруге скористалась послугами цієї виконавиці. Усе чудово. Виконано дуже швидко.
Отличный заказчик. Работаю не впервые. Все идеально.

Заявки фрилансеров

dayana10_S
Даяна 
24 года
3 года в сервисе
Была
год назад
3 года назад

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