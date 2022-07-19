Требуется разработать портрет в стиле фліп-флоп с использованием CorelDRAW. Проект должен быть подготовлен для плоттерной резки. Образец прикреплен для参考.
Дизайн макета для печати на принтере ткани игрушки
Интересуют услуги дизайнера для создания макета тела собаки для печати на мягкой игрушке-антистресс, имеющего максимальное сходство с реальным фото животного.
ТЗ прилагается https://docs.google.com/document/d/1CKylc1o2E3Wzd6YCcmhz1e1s2s4zdBG3v3nDyA-YQnM/edit
Заявки фрилансеров
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