Принты для одежды по тз, отрисовка сюжетов, визуализация изделий

стартап одежды со смыслом (Православие, патриотизм, герои, правильные установки и пр)

ищу помощника, чтобы можно было постоянно обращаться отрисовать визуализировать

важно чтобы это откликалось внутреннее настроение должно соответствовать

хочу понять сроки и время

﻿﻿1) оформление принтов для одежды по тз

например худи, простой большой символ на передней части,

на спине текст, по 1 символу на рукавах

- стоимость и срок?

1.1) если на переднюю часть добавить готовую иллюстрацию от моего художника

это такие же будут условия?

2) тоже самое но + отрисовка сюжета на переднюю часть

например медведь яркий борзый в кольчуге)

- стоимость и срок?

и всегда визуализация готового изделия

майка худи лонгслив свитшот куртка и так далее

﻿

просьба ответить на запросы 1, 1.1 и 2

шаблонный ответ на проект не надо

и примеры по одежде свои приложите пожалуйста