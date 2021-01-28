Необходимо создать каталог входных дверей руководствуясь техническим заданием, фото для наполнения предоставляем. В задании есть ссылка на ресурс в стиле которого должен быть оформлен каталог, перейдите по ссылке и изучите материал, это важно.
Принты для одежды по тз, отрисовка сюжетов, визуализация изделий
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
стартап одежды со смыслом (Православие, патриотизм, герои, правильные установки и пр)
ищу помощника, чтобы можно было постоянно обращаться отрисовать визуализировать
важно чтобы это откликалось внутреннее настроение должно соответствовать
хочу понять сроки и время
1) оформление принтов для одежды по тз
например худи, простой большой символ на передней части,
на спине текст, по 1 символу на рукавах
- стоимость и срок?
1.1) если на переднюю часть добавить готовую иллюстрацию от моего художника
это такие же будут условия?
2) тоже самое но + отрисовка сюжета на переднюю часть
например медведь яркий борзый в кольчуге)
- стоимость и срок?
и всегда визуализация готового изделия
майка худи лонгслив свитшот куртка и так далее
просьба ответить на запросы 1, 1.1 и 2
шаблонный ответ на проект не надо
и примеры по одежде свои приложите пожалуйста
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