Дизайн двух гайдов

Ищу дизайнера , который уже на готовый дизайн в InDesign положить мне весь нужный текст и нменого подкорректирует дизайн (заменит иконки).

В итоге получиться 2 гайды в формате PDF + нужно будет переслать исходники.

Каждый гайд примерно по 8-10 стр (-/+ 2 стр).