Создать макет полиграфии

Разработать пакет картинок с товаром, его свойствами и преимуществами для размещения на маркетплейсах WB, озон, яндекс. Товар: российская натуральная уходовая косметика (скрабы, маски, крем), ценовой диапазон средний (300-800 за ед). Всего необходимо 5-6 картинок.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Откорректировать сошествующие макеты
- Похожие заказы
- Верстка полиграфии18 заявокЗакрыт3 года назад
- $7
Добрый день! Необходимо сделать макет листовки размера А5, красочный, сочный, вызывающий желание купить кофе и чтобы аж аромат кофе чувствовали)) Необходимо будет подготовить макет к печати. Текст на листовке-меню: COFFEE MENU Эспрессо 45 руб. 100 мл Американо 50 руб. 300мл Капучино ...Верстка полиграфии29 заявокЗакрыт3 года назад
Ищу дизайнера для доработки презентации. Есть шаблон, на который нужно ориентироваться. В макете требуется: - Заменить шрифты - Доработать вёрстку (в соответствии с шаблоном) - Предложить идею по обложке Всего в презентации 7 страниц. Финальная дата, когда нужно ...Верстка полиграфии3 заявкиЗакрыт3 года назад
Нужно сделать презентацию (макет) «Базовый гардероб нижнего белья» Это справочный файл для наших клиентов. Он должен быть красивый, стильный и сделан в рамках нашего фирменного стиля. Файл будет использоваться только в электронном виде. Исходный результат нужно передать ...Завершен3 года назад
- $2
Есть исходник для двух страниц А5. Меняем на титульной: С наилучшими пожеланиями от коллектива на Пинашиной Татьяне Всё. Шлём исправленный исходник и pdf, готовый для печати обеих страниц формата А5.Завершен3 года назад
Приветствую потенциальных исполнителей моего заказа! Занимаюсь продажей люкс копий наушников AirPods 2 через одностраничный сайт. Нужен качественный продающий дизайн рекламной листовки моего интернет-магазина. Наброски текста и фото есть. Цену обсудим.Верстка полиграфии26 заявокЗакрыт3 года назад
Отрисовать 3 макета-шаблона в векторе для печати с приложенных фото. Шаблон должен быть простым в использовании в фотошопе формата psd для замены фото, текста и qr-кода (прикрепил пример того, что должно получиться)1 формат Apple Music2 ...Завершен3 года назад
- $25
Меню книжка формата А4 Оно уже есть но его нужно переработать Большинство картинок есть в листовке евробуклет Тех что нет можно взять из инета, в максимально похожем формате Образец схемы меню https://drive.google.com/file/d/1f_Q5RTtS_cYA1kzyxiPahfn-lGo2UxvW/view?usp=sharing Список блюд https://drive.google.com/file/d/1EgvQQxzp13u9aSl_nrmlYHb0oRWj8sd-/view?usp=sharing Исходники https://drive.google.com/drive/folders/1-6y2ILNFdizj2fCqVp0y1SN45qLojBb1?usp=sharing https://drive.google.com/drive/folders/1digp9TM6Ns8CmaF8OyUfhFWinghMcq6r?usp=sharingЗавершен3 года назад
- $5
Есть подарочный сертификат в *.cdr (в zip) для печати в А5. Две стороны: [url=http://prntscr.com/xgvem6]http://prntscr.com/xgvem6[/url] [url=http://prntscr.com/xgvf8v]http://prntscr.com/xgvf8v[/url] Надо на титуле: [list][*]заменить “Любимой жене Наташе” на имя (скажу) [/list] На заднике: [list][*]заменить фоновое изображение на приложенное [*]заменить название на: «Приключения Мастера» [*]заменить описание на: Иммерсивная экскурсия по ...Завершен3 года назад