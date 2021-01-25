Поправить подарочный сертификат

Здравствуйсте, По данному типографией шаблону в формате .ai нужно в Illustrator сделать макет коробки из двух частей для МАК-карт. Он достаточно простой: предварительно одноцветный с названием-логотипом (разработано) на верхней крышке, с кодом ISBN на дне коробки и также одной ...