Поправить подарочный сертификат

Добрый день. Есть макет раздаточного а3 листа с моделями диванов ( .indd) . В нем нужно заменить часть фотографий (4-5 шт), предварительно вырезав из фона с другого изображения. Так же нужно процентов на 10-20 увеличить размеры ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть подарочный сертификат в *.cdr (в zip) для печати в А5. Две стороны:
Надо на титуле:
- заменить “Любимой жене Наташе” на имя (скажу)
- заменить фоновое изображение на приложенное
- заменить название на: «Приключения Мастера»
- заменить описание на: Иммерсивная экскурсия по булгаковской Москве с пошаговым погружением в легендарные перипетии бессмертного романа «Мастер и Маргарита»
- разместить внизу контакты, взяв их с титула (как показано во второй ссылке)
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