Поправить подарочный сертификат

$5
Верстка полиграфииЗавершен8 заявок523 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Есть подарочный сертификат в *.cdr (в zip) для печати в А5. Две стороны:

http://prntscr.com/xgvem6

http://prntscr.com/xgvf8v

Надо на титуле:

  • заменить “Любимой жене Наташе” на имя (скажу)
На заднике:

  • заменить фоновое изображение на приложенное
  • заменить название на: «Приключения Мастера»
  • заменить описание на: Иммерсивная экскурсия по булгаковской Москве с пошаговым погружением в легендарные перипетии бессмертного романа «Мастер и Маргарита»
  • разместить внизу контакты, взяв их с титула (как показано во второй ссылке)
На выходе: *.cdr и 2 одностраничных PDF в А5, готовых для печати
3 года назад
iamevgeniy
Евгений 
39 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
Выбранный исполнитель
sorcery
27 летРоссия
3 года в сервисе
Была
2 года назад
3 года назад
$2
1 день
Всё отлично. Маргарита быстро откликнулась и сделала работу.
Большое спасибо Евгению за доверие и заказ!