Разработать карточку товара для маркетплейса

Есть подарочный сертификат в *.cdr (в zip) для печати в А5. Две стороны: [url=http://prntscr.com/xgvem6]http://prntscr.com/xgvem6[/url] [url=http://prntscr.com/xgvf8v]http://prntscr.com/xgvf8v[/url] Надо на титуле: [list][*]заменить “Любимой жене Наташе” на имя (скажу) [/list] На заднике: [list][*]заменить фоновое изображение на приложенное [*]заменить название на: «Приключения Мастера» [*]заменить описание на: Иммерсивная экскурсия по ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Разработать пакет картинок с товаром, его свойствами и преимуществами для размещения на маркетплейсах WB, озон, яндекс.
Товар: российская натуральная уходовая косметика (скрабы, маски, крем), ценовой диапазон средний (300-800 за ед).
Всего необходимо 5-6 картинок.
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