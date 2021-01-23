Разработать карточку товара для маркетплейса

Верстка полиграфииЗакрыт18 заявок874 просмотра
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Разработать пакет картинок с товаром, его свойствами и преимуществами для размещения на маркетплейсах WB, озон, яндекс. 

Товар: российская натуральная уходовая косметика (скрабы, маски, крем), ценовой диапазон средний (300-800 за ед). 

Всего необходимо 5-6 картинок. 

3 года назад
Efimova_Maria
Мария 
39 летРоссия
3 года в сервисе
Была
2 года назад
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