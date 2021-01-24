Сделать макет листовки А5

$7
Верстка полиграфииЗакрыт29 заявок457 просмотров
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Добрый день!

Необходимо сделать макет листовки размера А5, красочный, сочный, вызывающий желание купить кофе и чтобы аж аромат кофе чувствовали))

Необходимо будет подготовить макет к печати.

Текст на листовке-меню:

COFFEE MENU

Эспрессо 45 руб. 100 мл

Американо 50 руб. 300мл

Капучино 55 руб. 250 мл

Латте 65 руб. 300 мл

Сироп на выбор 15 руб.

Текст должен быть не просто скопирован, необходимо чтобы хорошо читаемый был и руб. заменяем на значок рубля. Открыта к Вашим идеальным предложениям!

3 года назад
katya777
39 летРоссия
4 года в сервисе
Была
9 месяцев назад
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