Сделать макет листовки А5

Разработать пакет картинок с товаром, его свойствами и преимуществами для размещения на маркетплейсах WB, озон, яндекс. Товар: российская натуральная уходовая косметика (скрабы, маски, крем), ценовой диапазон средний (300-800 за ед). Всего необходимо 5-6 картинок.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день!
Необходимо сделать макет листовки размера А5, красочный, сочный, вызывающий желание купить кофе и чтобы аж аромат кофе чувствовали))
Необходимо будет подготовить макет к печати.
Текст на листовке-меню:
COFFEE MENU
Эспрессо 45 руб. 100 мл
Американо 50 руб. 300мл
Капучино 55 руб. 250 мл
Латте 65 руб. 300 мл
Сироп на выбор 15 руб.
Текст должен быть не просто скопирован, необходимо чтобы хорошо читаемый был и руб. заменяем на значок рубля. Открыта к Вашим идеальным предложениям!
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