Сделать макет листовки А5

Есть подарочный сертификат в *.cdr (в zip) для печати в А5. Две стороны: [url=http://prntscr.com/xgvem6]http://prntscr.com/xgvem6[/url] [url=http://prntscr.com/xgvf8v]http://prntscr.com/xgvf8v[/url] Надо на титуле: [list][*]заменить “Любимой жене Наташе” на имя (скажу) [/list] На заднике: [list][*]заменить фоновое изображение на приложенное [*]заменить название на: «Приключения Мастера» [*]заменить описание на: Иммерсивная экскурсия по ...