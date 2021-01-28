Верстка каталога для строительной компани

Нарисовать: 1. шаблон меню для ресторана. 2. страничку с инструкцией для персонала. Во вложении текстовые шаблоны. Сделать оригинальное меню с картинками блюд, добавить и в меню и в инструкцию оригинальный фон. Фон картинки и стилистика ориентирована на семейное ...
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Всем доброго времени суток!
Для строительной компании специализирующейся на строительстве беседок с барбекю комплексами необходимо выполнить верстку каталога размера А2 на 35 страниц (для печати).
От дизайнера требуется 2-3 пробные титульные и внутренние страницы для согласования.
Наш сайт: https://bbqlab.ru/barbekyu-kompleksy/
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