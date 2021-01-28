Верстка каталога для строительной компани

Ищу дизайнера для доработки презентации. Есть шаблон, на который нужно ориентироваться. В макете требуется: - Заменить шрифты - Доработать вёрстку (в соответствии с шаблоном) - Предложить идею по обложке Всего в презентации 7 страниц. Финальная дата, когда нужно ...