Дизайн меню для ресторана

$65
Верстка полиграфииЗавершен11 заявок2204 просмотра
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#1$50
#2$10
#3$5

Нарисовать:

1. шаблон меню для ресторана.

2. страничку с инструкцией для персонала.

Во вложении текстовые шаблоны. Сделать оригинальное меню с картинками блюд, добавить и в меню и в инструкцию оригинальный фон. Фон картинки и стилистика ориентирована на семейное кафе / ресторан.

Нужен будет исходник фотошоп с примененными шрифтами, для дальнейшего редактирования самостоятельно (изменение текста и т.д.).

Меню — формат А4, основной текст на лицевой странице, оборотная сторона картинка фон с названием.

Инструкция — формат А4, основной текст на лицевой странице, оборотная сторона картинка фон с названием.

* текст в инструкции будет написан самостоятельно, нужно сделать макет из текстового шаблона

3 года назад
megabet
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Krosh1055
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Работа принята, все отлично!
Спасибо за сотрудничество. Было приятно поработать!
Ar2871
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Работа принята, все отлично! Рекомендую!
Спасибо Александру за интересный проект!
YuraGerasimov
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Очень хороший исполнитель, рекомендую! Все сделано согласно техзадания без дополнительных разъяснений!
Очень хороший заказчик, рекомендую!
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