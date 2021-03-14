Дизайн меню для ресторана

# 1 — $ 50 # 2 — $ 10 # 3 — $ 5

Нарисовать:

1. шаблон меню для ресторана.

2. страничку с инструкцией для персонала.

Во вложении текстовые шаблоны. Сделать оригинальное меню с картинками блюд, добавить и в меню и в инструкцию оригинальный фон. Фон картинки и стилистика ориентирована на семейное кафе / ресторан.

Нужен будет исходник фотошоп с примененными шрифтами, для дальнейшего редактирования самостоятельно (изменение текста и т.д.).

Меню — формат А4, основной текст на лицевой странице, оборотная сторона картинка фон с названием.

Инструкция — формат А4, основной текст на лицевой странице, оборотная сторона картинка фон с названием.

* текст в инструкции будет написан самостоятельно, нужно сделать макет из текстового шаблона