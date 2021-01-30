Создание заполняемой формы PDF

Меню книжка формата А4 Оно уже есть но его нужно переработать Большинство картинок есть в листовке евробуклет Тех что нет можно взять из инета, в максимально похожем формате Образец схемы меню https://drive.google.com/file/d/1f_Q5RTtS_cYA1kzyxiPahfn-lGo2UxvW/view?usp=sharing Список блюд https://drive.google.com/file/d/1EgvQQxzp13u9aSl_nrmlYHb0oRWj8sd-/view?usp=sharing Исходники https://drive.google.com/drive/folders/1-6y2ILNFdizj2fCqVp0y1SN45qLojBb1?usp=sharing https://drive.google.com/drive/folders/1digp9TM6Ns8CmaF8OyUfhFWinghMcq6r?usp=sharing