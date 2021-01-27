Изменить барное меню

Необходимо обновить барное меню: поменять цены, убрать/заменить/добавить некоторые позиции. Всё должно быть в стиле старого меню, меняем только текстовое содержимое.

Исходный файл - Corel. Файл с необходимыми правками, с выделенными изменениями есть в формате Word.

На выходе необходим файл с кривыми и файл, готовый к печати по требованиям типографии.

Всё данные скину желающим участвовать в проекте для определения стоимости.