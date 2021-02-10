Отрисовать под печать макет дизайна пластиковой карты

Имеется скан дисконтной пластиковой карты с обеих сторон. Требуется на его основе, желательно с большим цветовым соответствием со сканом, подготовить макет под печать (сделать цветовой макет, нанести текст и уже готовый логотип). Фактически есть абсолютно понятное ТЗ, ничего придумывать, разрабатывать, не нужно. Требуется по фото восстановить ранее существовавший макет или сделать новый, похожий на него.