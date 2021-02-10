Отрисовать под печать макет дизайна пластиковой карты

Верстка полиграфииЗавершен21 заявка487 просмотров
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Имеется скан дисконтной пластиковой карты с обеих сторон. Требуется на его основе, желательно с большим цветовым соответствием со сканом, подготовить макет под печать (сделать цветовой макет, нанести текст и уже готовый логотип). Фактически есть абсолютно понятное ТЗ, ничего придумывать, разрабатывать, не нужно. Требуется по фото восстановить ранее существовавший макет или сделать новый, похожий на него.

3 года назад
inturist
Данилов 
51 годУкраина
14 лет в сервисе
Был
11 дней назад
Выбранный исполнитель
ira_matrosova
Ірина 
26 летУкраина
3 года в сервисе
Была
7 дней назад
3 года назад
$12
2 дня
У Ирины отличный вкус. Попала с первого раза в желаемый дизайн. Правки практически не потребовались. Буду обращаться еще. Спасибо!
Как приятно работать с такими людьми, как Алексей. Клиент знает, чего хочет, четко описал ТЗ и всё предоставил. Утверждение практически без правок. Рекомендую к сотрудничеству!
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