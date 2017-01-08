Разработка принтов для одежды

Нужно разработать принты для нескольких фасонов одежды.

На данный момент есть задание для таких фасонов:

- платья нескольких видов

- футболки и свитшоты с полной запечаткой

- блузки и рубашки

- спортивные костюмы

Оплата зависит от уровня макета, это может быть как подобранный со вкусом паттерн на фотостоке, так и проработанный макет из нескольких элементов или авторский рисунок.

Соответсвенно оплата зависит от затраченного времени и уровня ваших работ.

При необходимости выкупаем картинки на фотостоках для макета.

При необходимости штатный дизайнер может помочь или проконсультировать по вопросам подготовки макета.

Процесс работы выглядит так:

- Сбрасываем актуальный список фасонов и пожелания.

- Вы готовите эскизы или миниатюры будущих изделий.

- Утверждаем подходящие варианты и обсуждаем цену на них.

- Оплачиваем, а вы подготовливаете файлы макетов и отправляете их нам.

Ищем 1-2 исполнителей для постоянного сотрудничества с чувством вкуса и которым действительно это интересно.

В приложении примеры наших фасонов, различных видов печати и принтов.