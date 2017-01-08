Сделать векторный макет в .eps по шаблону (прикрепляю), масштаб 1*1 как на исходнике
Разработка принтов для одежды
Нужно разработать принты для нескольких фасонов одежды.
На данный момент есть задание для таких фасонов:
- платья нескольких видов
- футболки и свитшоты с полной запечаткой
- блузки и рубашки
- спортивные костюмы
Оплата зависит от уровня макета, это может быть как подобранный со вкусом паттерн на фотостоке, так и проработанный макет из нескольких элементов или авторский рисунок.
Соответсвенно оплата зависит от затраченного времени и уровня ваших работ.
При необходимости выкупаем картинки на фотостоках для макета.
При необходимости штатный дизайнер может помочь или проконсультировать по вопросам подготовки макета.
Процесс работы выглядит так:
- Сбрасываем актуальный список фасонов и пожелания.
- Вы готовите эскизы или миниатюры будущих изделий.
- Утверждаем подходящие варианты и обсуждаем цену на них.
- Оплачиваем, а вы подготовливаете файлы макетов и отправляете их нам.
Ищем 1-2 исполнителей для постоянного сотрудничества с чувством вкуса и которым действительно это интересно.
В приложении примеры наших фасонов, различных видов печати и принтов.
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