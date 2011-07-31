Требуется доработка сайта Vilnoshop.ru, в приложении нарисовано как должно быть. 1. Сейчас товары распределяются по категориям по видам одежды (мужская, женская, детская). Требуется создание второго меню которые бы распределяло по ...
- $200Системы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт6 лет назад
Нужно разработать принты для нескольких фасонов одежды. На данный момент есть задание для таких фасонов: - платья нескольких видов - футболки и свитшоты с полной запечаткой - блузки и ...Иллюстрации и Рисунки19 заявокЗакрыт8 лет назад
- $200
На удаленную работу требуется девушка на должность контент-менеджера Обязанности: - заказ рерайт/копирайт текстов на биржах контента - внесение и редактирование информации на сайты - выполнение поручений по ...Наполнение сайтов3 заявкиЗакрыт12 лет назад
- $200
Нарисовать дизайн интернет-магазина по представленной схеме и тз. 4 страницы: Главная + 3 внутренних Нужно для магазинов разной тематики, бюджет на 1 дизайн - 200$Дизайн сайтов52 заявкиЗакрыт12 лет назад
Нужен дизайнер для векторизации картинок (для маек) и подготовка к плоттерной порезке (группировка по цветам, верхний слов в нахлест - более подробные требования скину) Работа постоянная, объем большой (2000-3000 картинок) соответственно нужен ...Иллюстрации и Рисунки15 заявокЗакрыт14 лет назад