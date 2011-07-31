kidsshop

Евгений Иванов kidsshop

 
39 лет
16 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Доработка интернет-магазина на Opencart

    $200

    Требуется доработка сайта Vilnoshop.ru, в приложении нарисовано как должно быть. 1. Сейчас товары распределяются по категориям по видам одежды (мужская, женская, детская). Требуется создание второго меню которые бы распределяло по ...

    Opencart
    Системы управления (CMS)2 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Контент-менеджер (девушка)

    $200

    На удаленную работу требуется девушка на должность контент-менеджера Обязанности: - заказ рерайт/копирайт текстов на биржах контента - внесение и редактирование информации на сайты - выполнение поручений по ...

    HTML
    Наполнение сайтов3 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Дизайн интернет-магазина

    $200

    Нарисовать дизайн интернет-магазина по представленной схеме и тз. 4 страницы: Главная + 3 внутренних Нужно для магазинов разной тематики, бюджет на 1 дизайн - 200$

    Дизайн сайтов52 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Дизайнер векторной графики для векторизации

    Нужен дизайнер для векторизации картинок (для маек) и подготовка к плоттерной порезке (группировка по цветам, верхний слов в нахлест - более подробные требования скину) Работа постоянная, объем большой (2000-3000 картинок) соответственно нужен ...

    Иллюстрации и Рисунки15 заявок
    Закрыт
    14 лет назад