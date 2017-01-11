Разработка коммерческого предложения в PDF

  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Завершен9 заявок186 просмотров

Необходимо разработать одностраничное(ВАЖНО!) коммерческое предложение-презентацию компании. Будет включать в себя логотип, наши преимущества (9 пунктов), контакты, несколько изображений, скорее до 6ти. В целом презентация должна вызывать желание обратиться в компанию. Сфера работы: кондиционирование, вентиляция. Аудитория на которую рассчитано: дизайнеры интерьера, прорабы. Подробности во вложении. 

8 лет назад
guest_14836168532831
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

kudrilona
Илона 
49 лет
12 лет в сервисе
Была
7 лет назад
8 лет назад
$15
4 дня
Работа была выполнена на отлично и в кратчайший срок! Приятно получать качественный результат. Было предложено несколько вариантов на выбор. В любом случае, обратимся повторно. Рекомендую!
Все прошло отлично! Приятно было сотрудничать с Александром. Четкое задание и оплата в срок. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

kudrilona
Илона 
49 лет
12 лет в сервисе
Была
7 лет назад
8 лет назад