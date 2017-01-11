Разработка коммерческого предложения в PDF

Есть картинка киоска в плохом качестве. Мне надо сделать в хорошем. Чтобы все оценить до изготовлении заказа материала. И чтобы гармонично и красиво смотрелось. Цвета можно примерно как на картинке. Фактуры желательно оставить те же. ...