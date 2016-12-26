Наложить логотип(предоставлю исполнителю) и фразу "Happy holidays" на красивенький фон.
Ищу иллюстратора для создания картинок детской тематики
Здравствуйте уважаемые фрилансеры!
Ищу иллюстратора для создания картинок детской тематики. Эти картинки будут использоваться для машинной вышивки.
Нужно создать 2 файла в Corel, с возможностью послойного разделения рисунка.
Т.к. размеры пялец машинной вышивки ограничены, по максимуму 20х36 см, то рисунок вписывается в прямоугольник. Размеры указаны.
Наволочка:
Один динозаврик вписан в прямоугольник размером 15 см (высота) х 20 см (длина).
Пододеяльник:
Два динозаврика вписаны в прямоугольник 20 х 30 см (длина).
Нужно будут сдать исходный файл в Corel, а также сохраненный в pdf, tiff, jpg
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Иллюстрации и Рисунки11 заявокЗакрыт8 лет назад
- $17
Рисунок с гангстером вертикальной ориентации такой же, как во вложении. (естественно без водяных знаков, просто без них я такой картинки не нашел). Только с моим лицом и на голове изобразить шляпу с полями, как у ...Завершен8 лет назад
Имеются фотография №1 (зеленые камешки) и рисунок №2 (вспышка от лазера ). Надо совместить их так что бы лазер попадал на камень и вспышки были от камня пример №3. Подробности по скайпу. ...Завершен8 лет назад
- $40
Работа с персонажами-победителями конкурса: https://www.weblancer.net/contests/illyustratcii-i-risunki-11/nuzhno-narisovat-2-personazha-dlya-igry-mozhno-s-gotovyh-prototipov-801713/ (смена ситуаций, выражений лиц и др). ТЗ отправлено. Приватно для Елена Кикинёва (pani-olenka)Завершен8 лет назад
необходимо сделать макет ночники - звезда. подробности отправлю на почту.Иллюстрации и Рисунки3 заявкиЗакрыт8 лет назад
- $10
Нужна открытка уютная и красивая для клиентов поздравлением с Рождеством. Необходимо оставить место для текста поздравления и лого. Из того что нравится, но можно на ваш вкус, что-то прикольное. ...Иллюстрации и Рисункинет заявокЗакрыт8 лет назад
Необходимо для переиздания книги сделать иллюстрации (более 100), которые должны представлять из себя перерисованные фотографии. На фотографиях изображены люди (от 1 до 4), относительная точность необходима только в изображении лиц, в остальном возможны вольности и ...Иллюстрации и Рисунки23 заявкиЗакрыт8 лет назад
Марина, добрый день. нужно проиллюстрировать данный мыслительный эксперимент (одна картинка) http://www.socioforum.su/viewtopic.php?f=24&t=61161 Нужна для презентации в формате ТЕД. Будет вывод на большой экранИллюстрации и Рисунки2 заявкиЗакрыт8 лет назад
Есть дизайн развертки коробки в .CDR. Надо получить фотореалистичное изображение сверху-сбоку коробки, которая из нее получится. Примерно как на картинке, но и с верхней гранью тоже.Иллюстрации и Рисунки2 заявкиЗакрыт8 лет назад
Необходимо сделать картинку - поздравление к Новому году. Тематика: логистический комплекс поздравляет клиентов, сотрудников и т.д. с Новым годом. Для публикации на сайте и соц.сетях. Недорого и срочно (1 день максимум). ...Завершен8 лет назад