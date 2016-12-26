Ищу иллюстратора для создания картинок детской тематики

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Закрыт17 заявок349 просмотров

Здравствуйте уважаемые фрилансеры!

Ищу иллюстратора для создания картинок детской тематики. Эти картинки будут использоваться для машинной вышивки.

 Нужно создать 2 файла в Corel, с возможностью послойного разделения рисунка.

Т.к. размеры пялец машинной вышивки ограничены, по максимуму 20х36 см, то рисунок вписывается в прямоугольник. Размеры указаны.

 

Наволочка:

Один динозаврик вписан в прямоугольник размером 15 см (высота) х 20 см (длина).

 

Пододеяльник:

Два динозаврика вписаны в прямоугольник 20 х 30 см (длина).

 

Нужно будут сдать исходный файл в Corel, а также сохраненный в pdf, tiff, jpg 

 

 

8 лет назад
IsupovaEV
42 года
9 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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