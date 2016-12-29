Работа с персонажами-победителями конкурса: https://www.weblancer.net/contests/illyustratcii-i-risunki-11/nuzhno-narisovat-2-personazha-dlya-igry-mozhno-s-gotovyh-prototipov-801713/ (смена ситуаций, выражений лиц и др). ТЗ отправлено. Приватно для Елена Кикинёва (pani-olenka)
Обработка фотографий
Имеются фотография №1 (зеленые камешки) и рисунок №2 (вспышка от лазера ).
Надо совместить их так что бы лазер попадал на камень и вспышки были от камня пример №3.
Подробности по скайпу.
Файлы тут www.alecon.co.il/docs/laser.rar
Выбранный исполнитель
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