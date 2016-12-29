Обработка фотографий

  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Завершен3 заявки247 просмотров

Имеются фотография №1 (зеленые камешки) и рисунок №2 (вспышка от лазера  ).

Надо совместить их так что бы лазер попадал на камень и вспышки были от камня пример №3.

Подробности по скайпу.

Файлы тут www.alecon.co.il/docs/laser.rar

8 лет назад
alecon
55 лет
14 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

GDK-m
Иван 
41 год
9 лет в сервисе
Был
3 года назад
8 лет назад
$3
1 день
Иван сделал все согласно ТЗ, быстро и аккуратно. Все доделки сделаны очень быстро. Рекомендую!
Четкая постановка задачи, оперативная обратная связь и мгновенная оплата. Рекомендую Андрея как отличного заказчика!

Заявки фрилансеров

GDK-m
Иван 
41 год
9 лет в сервисе
Был
3 года назад
8 лет назад

  • Похожие заказы

  • Работа с персонажами

    $40

    Работа с персонажами-победителями конкурса: https://www.weblancer.net/contests/illyustratcii-i-risunki-11/nuzhno-narisovat-2-personazha-dlya-igry-mozhno-s-gotovyh-prototipov-801713/ (смена ситуаций, выражений лиц и др). ТЗ отправлено. Приватно для Елена Кикинёва (pani-olenka)

    Иллюстрации и Рисунки1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Корпоративная открытка c рождеством по теме: реклама

    $10

    Нужна открытка уютная и красивая для клиентов поздравлением с Рождеством. Необходимо оставить место для текста поздравления и лого. Из того что нравится, но можно на ваш вкус, что-то прикольное. ...

    WordPress
    Иллюстрации и Рисункинет заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Иллюстрации для книги (перерисовка фото).

    Необходимо для переиздания книги сделать иллюстрации (более 100), которые должны представлять из себя перерисованные фотографии. На фотографиях изображены люди (от 1 до 4), относительная точность необходима только в изображении лиц, в остальном возможны вольности и ...

    Иллюстрации и Рисунки23 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Иллюстрация

    Марина, добрый день. нужно проиллюстрировать данный мыслительный эксперимент (одна картинка) http://www.socioforum.su/viewtopic.php?f=24&amp;t=61161 Нужна для презентации в формате ТЕД. Будет вывод на большой экран

    Иллюстрации и Рисунки2 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Нарисовать реалистичную коробку по имеющемуся дизайну

    Есть дизайн развертки коробки в .CDR. Надо получить фотореалистичное изображение сверху-сбоку коробки, которая из нее получится. Примерно как на картинке, но и с верхней гранью тоже.

    Иллюстрации и Рисунки2 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Картинка поздравление к Новому году

    Необходимо сделать картинку - поздравление к Новому году. Тематика: логистический комплекс поздравляет клиентов, сотрудников и т.д. с Новым годом. Для публикации на сайте и соц.сетях.  Недорого и срочно (1 день максимум). ...

    Иллюстрации и Рисунки1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Векторные картинки

    Есть два векторных рисунка http://download.alesko.eu/divers/work.zip их нужно подготовить для раскраски, требования : Черный контур - единый Shape, расположенный на самом верхнем слое Все остальные элементы должны быть сделаны отдельными формами ...

    Иллюстрации и Рисунки7 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Разбавить графикой описания услуг

    Есть сайт, адрес дам по запросу соискателя. Кроме прочего на нем есть описания услуг компании. Всего 17 описаний услуг (сфера интернет-маркетинга) плюс Главная страница, тексты которых хотелось бы разбавить слегка графикой, чтобы текст ...

    Иллюстрации и Рисунки4 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Превью картинки для детского канала на ютубе

    Добрый день! я ищу дизайнера для создания картинок, превью для детского канала на ютубе. Хотелось бы узнать стоимость такой работы. Мне нужно такое же качество, как в ссылках.    https://www.youtube.com/channel/UCk8GzjMOrta8yxDcKfylJYw     и  https://www.youtube.com/channel/UCcartHVtvAUzfajflyeT_Gg/videos?view=0&amp;shelf_id=1&amp;sort=dd    В ...

    Иллюстрации и Рисунки17 заявок
    Закрыт
    8 лет назад