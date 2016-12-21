Необходимо сделать картинку - поздравление к Новому году. Тематика: логистический комплекс поздравляет клиентов, сотрудников и т.д. с Новым годом. Для публикации на сайте и соц.сетях. Недорого и срочно (1 день максимум). ...
Нарисовать реалистичную коробку по имеющемуся дизайну
Есть дизайн развертки коробки в .CDR.
Надо получить фотореалистичное изображение сверху-сбоку коробки, которая из нее получится. Примерно как на картинке, но и с верхней гранью тоже.
Заявки фрилансеров
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