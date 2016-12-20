Необходимо сделать 2 картинки (инфографика к статьям о наружной рекламе). В статье выделены тезисы. На их основании и надо сделать инфографику.
Создать три изображения для "шапки" сайта
Нужно сделать три художественных изображения для сайта в одном стиле по сценарию, общая тема – семья в домашнем интерьере.
Требования к изображениям: размер 1100 пикселей на 500, разрешение 100 dpi,
основная композиция в центре, по краям деталей не делаем, должен быть
запас по краям по 150 пикселей на обработку картинки и вставки на сайт.
Заявки фрилансеров
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