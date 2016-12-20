Создать три изображения для "шапки" сайта

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Закрыт5 заявок183 просмотра

Нужно сделать три художественных изображения для сайта в одном стиле по сценарию, общая тема – семья в домашнем интерьере. 

Требования к изображениям: размер 1100 пикселей на 500, разрешение 100 dpi,

основная композиция в центре, по краям деталей не делаем, должен быть

запас по краям по 150 пикселей на обработку картинки и вставки на сайт.

8 лет назад
Lenaaa
Елена 
51 год
18 лет в сервисе
Была
8 лет назад
125 отзывов

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