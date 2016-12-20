Создать три изображения для "шапки" сайта

Нужно сделать три художественных изображения для сайта в одном стиле по сценарию, общая тема – семья в домашнем интерьере.

Требования к изображениям: размер 1100 пикселей на 500, разрешение 100 dpi,

основная композиция в центре, по краям деталей не делаем, должен быть

запас по краям по 150 пикселей на обработку картинки и вставки на сайт.