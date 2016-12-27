Картинка поздравление к Новому году

  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Завершен8 заявок234 просмотра

Необходимо сделать картинку - поздравление к Новому году.

Тематика: логистический комплекс поздравляет клиентов, сотрудников и т.д. с Новым годом. Для публикации на сайте и соц.сетях. 

Недорого и срочно (1 день максимум).

Придираться не будем.

Указывайте пожалуйста цену.

8 лет назад
gaal69
55 лет
15 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

alexhatis
Алексей 
33 года
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад
8 лет назад
$6
1 день
Алексей, прекрасно справился с заданием. Вместо ожидаемого дня, все было сделано за час. Картинка подошла и понравилась с первого эскиза, несмотря на это сделал в подарок три варианта. Рекомендую к сотрудничеству.
Отличный заказчик

Заявки фрилансеров

alexhatis
Алексей 
33 года
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад
8 лет назад

  • Похожие заказы

  • Векторные картинки

    Есть два векторных рисунка http://download.alesko.eu/divers/work.zip их нужно подготовить для раскраски, требования : Черный контур - единый Shape, расположенный на самом верхнем слое Все остальные элементы должны быть сделаны отдельными формами ...

    Иллюстрации и Рисунки7 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Разбавить графикой описания услуг

    Есть сайт, адрес дам по запросу соискателя. Кроме прочего на нем есть описания услуг компании. Всего 17 описаний услуг (сфера интернет-маркетинга) плюс Главная страница, тексты которых хотелось бы разбавить слегка графикой, чтобы текст ...

    Иллюстрации и Рисунки4 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Превью картинки для детского канала на ютубе

    Добрый день! я ищу дизайнера для создания картинок, превью для детского канала на ютубе. Хотелось бы узнать стоимость такой работы. Мне нужно такое же качество, как в ссылках.    https://www.youtube.com/channel/UCk8GzjMOrta8yxDcKfylJYw     и  https://www.youtube.com/channel/UCcartHVtvAUzfajflyeT_Gg/videos?view=0&amp;shelf_id=1&amp;sort=dd    В ...

    Иллюстрации и Рисунки17 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Отрисовать логотип в векторе сегодня

    Необходимо отрисовать логотип сегодня. Результат в Adobe Illustrator, формат .AI. Все элементы отдельными слоями. Пожалуйста никаких «корелов» или экспортов из них в .AI. Благодарю. Указывайте срок и цену в заявке.

    Иллюстрации и Рисунки1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Создать три изображения для "шапки" сайта

    Нужно сделать три художественных изображения для сайта в одном стиле по сценарию, общая тема – семья в домашнем интерьере.  Требования к изображениям: размер 1100 пикселей на 500, разрешение 100 dpi, основная ...

    Иллюстрации и Рисунки5 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Нарисовать семью по фотографии.

    Приветствую! Имеются примеры, которые очень нравятся и хотелось бы, в похожем стиле получить рисунок. Работы с "большими глазами": https://pp.vk.me/c630727/v630727388/464a6/DujB7RaLQJY.jpg https://pp.vk.me/c637818/v637818388/17d1/ExhjNxySr-w.jpg и такие очень нравятся: https://www.weblancer.net/users/kody_di/portfolio/illyustratcii-i-risunki-11/natalyya-2065267/ https://www.weblancer.net/users/kody_di/portfolio/illyustratcii-i-risunki-11/portret-2042292/ ...

    Иллюстрации и Рисунки1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад