Отрисовать логотип в векторе сегодня

  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Завершен9 заявок259 просмотров

Необходимо отрисовать логотип сегодня. Результат в Adobe Illustrator, формат .AI. Все элементы отдельными слоями. Пожалуйста никаких «корелов» или экспортов из них в .AI. Благодарю.

Указывайте срок и цену в заявке. 

8 лет назад
Ikarus
37 лет
18 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

jampa0
Артем 
34 года
9 лет в сервисе
Был
13 дней назад
8 лет назад
$7
1 день
Прекрасно справился
Все хорошо

Заявки фрилансеров

jampa0
Артем 
34 года
9 лет в сервисе
Был
13 дней назад
8 лет назад

  • Похожие заказы

  • Создать три изображения для "шапки" сайта

    Нужно сделать три художественных изображения для сайта в одном стиле по сценарию, общая тема – семья в домашнем интерьере.  Требования к изображениям: размер 1100 пикселей на 500, разрешение 100 dpi, основная ...

    Иллюстрации и Рисунки5 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Нарисовать семью по фотографии.

    Приветствую! Имеются примеры, которые очень нравятся и хотелось бы, в похожем стиле получить рисунок. Работы с "большими глазами": https://pp.vk.me/c630727/v630727388/464a6/DujB7RaLQJY.jpg https://pp.vk.me/c637818/v637818388/17d1/ExhjNxySr-w.jpg и такие очень нравятся: https://www.weblancer.net/users/kody_di/portfolio/illyustratcii-i-risunki-11/natalyya-2065267/ https://www.weblancer.net/users/kody_di/portfolio/illyustratcii-i-risunki-11/portret-2042292/ ...

    Иллюстрации и Рисунки1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Требуется иллюстратор

    Требуется отрисовать персонажа для логотипа. Суть компании обслуживание участков и домов/ Гном с граблями. В цвете и чб. Оставляйте примеры работ, ориентировочную стоимость и скайп. Личку не читаю. ...

    Иллюстрации и Рисунки1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Отрисовать ICO по материалам из PSD

    $30

    Необходимо качественно оформить ICO во всех типоразмерах, от 16х16 до 256х256 (это должен быть 1 ICO-файл со всеми типоразмерами, с прозрачностью), по материалам из PSD. Только профессионалам, кто неоднократно занимался данной задачей. ...

    Иллюстрации и Рисунки31 заявка
    Закрыт
    8 лет назад

  • Переработка прайса - цены и цвета

    $6

    Есть коммерческое предложение (прайс) в формате PDF но не редактируемый. Необходимо вынуть из него картинки, изменить цвета шрифта, цены и другую мелочь. Предоставить в формате пригодном для заливки на сайт. Конкретика в ...

    Иллюстрации и Рисунки1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Нарисовать Принт для футболки

    $16

    Необходимо сделать рисунок - принт для футболки с изображением медвежонка - талисмана баскетбольного клуба. Стиль - что-то наподобие Олимпийского Мишки. Фото медвежонка прилагается. Медвежонок должен быть изображен в полный рост, в синей форме.

    Иллюстрации и Рисунки1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад