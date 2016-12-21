Необходимо отрисовать логотип сегодня. Результат в Adobe Illustrator, формат .AI. Все элементы отдельными слоями. Пожалуйста никаких «корелов» или экспортов из них в .AI. Благодарю. Указывайте срок и цену в заявке.
Превью картинки для детского канала на ютубе
Добрый день! я ищу дизайнера для создания картинок, превью для детского канала на ютубе. Хотелось бы узнать стоимость такой работы. Мне нужно такое же качество, как в ссылках. https://www.youtube.com/channel/UCk8GzjMOrta8yxDcKfylJYw и https://www.youtube.com/channel/UCcartHVtvAUzfajflyeT_Gg/videos?view=0&shelf_id=1&sort=dd В ССЫЛКАХ ПРОКРУТИТЬ ВНИЗ !!!!
С Уважением, Татьяна
Заявки фрилансеров
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