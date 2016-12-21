Превью картинки для детского канала на ютубе

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Закрыт17 заявок348 просмотров

     Добрый день! я ищу дизайнера для создания картинок, превью для детского канала на ютубе. Хотелось бы узнать стоимость такой работы. Мне нужно такое же качество, как в ссылках.    https://www.youtube.com/channel/UCk8GzjMOrta8yxDcKfylJYw     и  https://www.youtube.com/channel/UCcartHVtvAUzfajflyeT_Gg/videos?view=0&shelf_id=1&sort=dd    В ССЫЛКАХ ПРОКРУТИТЬ ВНИЗ !!!!

С Уважением, Татьяна

8 лет назад
planetavectra
Таня Герман 
39 лет
8 лет в сервисе
Была
3 года назад

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Нет заявок фрилансеров