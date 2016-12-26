Корпоративная открытка c рождеством по теме: реклама

Нужна открытка уютная и красивая для клиентов поздравлением с Рождеством. Необходимо оставить место для текста поздравления и лого.

Из того что нравится, но можно на ваш вкус, что-то прикольное.

В фото можно вставить тематику рекламы, может банкноты с евро.

http://www.zastavki.com/rus/Holidays/New_Year_wallpapers/wallpaper-90918.htm

http://kavkasionitour.ge/wp-content/uploads/2015/01/913c579578dea72b1553610520cf858a.jpg