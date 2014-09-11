amina1235

Инна amina1235

 
40 летУкраина/Киев
9 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$5
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей
Отзывы фрилансеров
isRodion
Родион 
37 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$5
10 баллов
5 лет назад
Перевести сайт с hhtp на https
Задача поставлена чётко. Оперативные ответы по возникающим в процессе работы вопросам. Оплата мгновенно! Рекомендую.
Рекомендую! Приятный человек, профи, решил мой вопрос оперативно, предложил варианты по сайту, сайт заработал. Адекватная цена за работу.
Ответный отзыв
OlgaVoronina
40 летРоссия
9 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$25
10 баллов
6 лет назад
Нужен хороший копирайтер - отличник
Хороший заказчик, оплата вовремя и в полном объёме, а иногда и сверх) Помогали советами и подсказками. Можно договориться. Да и просто душевные девушки. Рада была сотрудничеству.
Спасибо, сотрудничаем.
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artyom_v_k
Артём 
28 летРоссия
9 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$10
10 баллов
9 лет назад
Администрирование UCOZ. Нужно отредактировать шаблон JS файла и добав.
Работой с Инной доволен, мгновенная связь оплата в срок. Рекомендую!
Спасибо большое. Артем сделал очень быстро. несмотря на то, что ему пришлось работать поздно ночью. Кстати до этого не могли решить задачу 4 человека. Рекомендую всем! Очень ответственный, быстрый, золото - специалист!
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miss_pafos
Татьяна 
31 годРоссия
13 лет в сервисе
Была
9 лет назад
$15
9 баллов
9 лет назад
Придумать категории к женскому журналу
Всё хорошо!
++++
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S-Designs
46 летУкраина
10 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$20
10 баллов
9 лет назад
Нужен логотип для сайта
Все прошло на высшем уровне. Связь, постановка задачи, оплата - все очень быстро, удобно. Очень надеюсь на дальнейшее сотрудничество. РЕКОМЕНДУЮ!!!
Спасибо, рекомендую. Сделал логотип для моего сайта http://woman-tochka.net/
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