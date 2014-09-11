Привет На данный момент сайт не загружается, как раз из-за попытки это настроить. Нужно перевести сайт с hhtp на https Изменился на https, но нужно подтвердить сертификат
- Веб-программирование1 исполнительЗавершен5 лет назад
- $10
Нужна открытка уютная и красивая для клиентов поздравлением с Рождеством. Необходимо оставить место для текста поздравления и лого. Из того что нравится, но можно на ваш вкус, что-то прикольное. В фото можно вставить тематику рекламы, может банкноты ...Иллюстрации и Рисункинет заявокЗакрыт7 лет назад
Пожалуйста, внимательно прочитайте требования! Нужен человек с опытом написания НОВОСТНЫХ статей!!! Пример: http://woman-tochka.net/persona/novosti 100% уникальность текста, грамотно вставленные ключевые слова, не в ущерб информационной составляющей, без переспама. Если Вы понимаете о чем речь, то пишите. Для написания статьи ...Копирайтинг25 заявокЗакрыт8 лет назад
- $8
Есть заготовка, сброшу в личку. Нужно сделать светлее фон и подставить красиво текст и сохранить в нужных размерах для печати.Дизайн продукции21 заявкаЗакрыт8 лет назад
Привет Я пока прицениваюсь. Сколько будет стоить расшифровка сайта и восстановление данных? http://woman-tochka.net/Тестирование сайтов2 заявкиЗакрыт8 лет назад
- $50
Привет! Нужно обучение сео с нуля. Присылайте пожалуйста примеры cайтов и предлагайте свою стоимость. Желательно примеры сайтов, которые достигли 500 посетителей.Поисковые системы (SEO)10 заявокЗакрыт9 лет назад
- $10
Значит первая проблема. Я загрузила шаблон на ucoz, но его нужно отредактировать, убрать внизу надпись (на рисунке № 1) http://gyazo.com/d4355d57868f3d2131680341f357417c Когда редактирую пишет, что нарушены правила использования шаблона. Вторая проблема, нужно чтобы отображался сначала добавленный материал, а ...HTML-верстка1 исполнительЗавершен9 лет назад
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Задание на 5 минут 1 Нужно чтобы серый фон не вылезал на жёлтую часть страницы сверху и снизу сайта (номер1). 2 Подобрать всплывающее меню под цвет основного меню. (номер 2) http://gyazo.com/d8ffdd033ed3a2433bba2d500db69bec 1 Добавить пункты меню сверху!Оставить запас на ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт9 лет назад
- $20
Нужен логотип для женского журнала. На лого желательно изображение женского образа, либо что-то другое - гармоничное. Пример сайта: http://lady-tochka.net/ Но домен будет другой - http://woman-tochka.net/Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен9 лет назад
- $35
Цель: написание интересных статей для женского сайта, для разных категорий. И ведение сайта в соц.сетях Объем: Желательно 10 статей в месяц. Статьи должны отвечать на поставленные вопросы (ключевые слова). Написание текстов подобного типа: " информацию о *ключевое слово* ...Копирайтинг1 исполнительЗавершен9 лет назад
Обучение системному администрированию. Нужна практика!!! Частные уроки, желательно в Киеве, либо удаленно. Помощь нужна только от работающих и постоянно практикующих свою деятельность, системных админов. Нужно обучение желательно любое из этих пунктов (НА ПРАКТИКЕ). - Настройке маршрутизации, ...Системное администрирование3 заявкиЗакрыт9 лет назад
- $20
Здравствуйте! Нужно придумать ключевые (главные) категории и под категории для женского журнала - http://lady-tochka.net . На сайте они уже есть, но их нужно переделать. В каждую ключевую категорию можно по 3 штуки под категорий. Можно все ...Поисковые системы (SEO)1 исполнительЗавершен9 лет назад