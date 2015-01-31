artyom_v_k

Артём artyom_v_k

 
30 лет
10 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
HTML верстка

Отзывы заказчиков

poteryanniy_ray
Маргарита 
35 лет
15 лет в сервисе
Была
8 лет назад
34 отзыва(-1)
$40
10 баллов
10 лет назад
Верстка одностраничка
Артем - быстро и качественно выполнил работу. Всегда был на связи. Очень пунктуален и добросовестно подходит к делу. Большое спасибо. Рекомендую!
Работой доволен, быстрые ответы на вопросы, приятна в общении, постоянно на связи, моментальная оплата, после утверждения работы. Всем рекомендую!
Ответный отзыв
andrush
40 лет
16 лет в сервисе
Был
год назад
$25
10 баллов
10 лет назад
Верстка страницы
HTML
Артем отлично справился с работой! Рекомендую как отличного верстальщика!
Моментальная оплата за работу,практически всегда на связи. Сотрудничеством доволен.
Ответный отзыв
amina1235
Инна 
42 года
11 лет в сервисе
Был
23 дня назад
$10
10 баллов
10 лет назад
Администрирование UCOZ. Нужно отредактировать шаблон JS файла и добав.
JavaScript
Спасибо большое. Артем сделал очень быстро. несмотря на то, что ему пришлось работать поздно ночью. Кстати до этого не могли решить задачу 4 человека. Рекомендую всем! Очень ответственный, быстрый, золото - специалист!
Работой с Инной доволен, мгновенная связь оплата в срок. Рекомендую!
Ответный отзыв
3GoodWork
Руслан 
32 года
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад
$7
6 баллов
10 лет назад
Изменить вид сортировки
DLE
порядок
оплата была произведена, но к сотрудничеству не рекомендую
Ответный отзыв
lomotr
Даниил 
35 лет
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад
186 отзывов(-3)
$7
10 баллов
10 лет назад
Сверстать 1 лейдинг
Выполнил, качественно и в срок. Рекомендую.
Отличный заказчик. Рекомендую
Ответный отзыв
HTML-верстка
5 отзывов
от $20
от 1 дня
нет рейтинга