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Отзывы заказчиков
$40
10 баллов
10 лет назад
Артем - быстро и качественно выполнил работу. Всегда был на связи. Очень пунктуален и добросовестно подходит к делу. Большое спасибо. Рекомендую!
Ответный отзыв
Работой доволен, быстрые ответы на вопросы, приятна в общении, постоянно на связи, моментальная оплата, после утверждения работы. Всем рекомендую!
$25
10 баллов
10 лет назад
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Артем отлично справился с работой! Рекомендую как отличного верстальщика!
Ответный отзыв
Моментальная оплата за работу,практически всегда на связи. Сотрудничеством доволен.
$10
10 баллов
10 лет назад
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Спасибо большое. Артем сделал очень быстро. несмотря на то, что ему пришлось работать поздно ночью. Кстати до этого не могли решить задачу 4 человека. Рекомендую всем! Очень ответственный, быстрый, золото - специалист!
Ответный отзыв
Работой с Инной доволен, мгновенная связь оплата в срок. Рекомендую!
$7
6 баллов
10 лет назад
DLE
порядок
Ответный отзыв
оплата была произведена, но к сотрудничеству не рекомендую
$7
10 баллов
10 лет назад
Выполнил, качественно и в срок. Рекомендую.
Ответный отзыв
Отличный заказчик. Рекомендую
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5 отзывов
от $20
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