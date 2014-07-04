miss_pafos

Предлагаю вам свои услуги:
- ежедневное ведение и поддержка групп
- размещение текстов, постов, заметок
- работа с отзывами и комментариями
- создание тем, опросов, голосований
- привлечение пользователей в группы: по двум критериям: для накрутки численности группы и только живые подписчики.
- Привлечение клиентов из соц.сети Вконтакте
с помощью таргетированной рекламы и рекламы в пабликах (только живые подписчики).
Работаю только с живой аудиторией! Никаких дешевых бессмысленных накруток и другого мусора. Рассчитываю на долгосрочное сотрудничество.
Действие аккаунта приостановлено!
Отзывы заказчиков
$15
9 баллов
11 лет назад
Ответный отзыв
Всё хорошо!
$15
10 баллов
11 лет назад
Татьяна большой молодец. просто супер. Спасибо за работу.
Ответный отзыв
Хороший заказчик! Четкая постановка задачи и своевременная оплата. Рекомендую!