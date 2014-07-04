miss_pafos

Татьяна miss_pafos

 
33 года
14 лет на фриланс-бирже
Была
10 лет назад

Предлагаю вам свои услуги:

- ежедневное ведение и поддержка групп

- размещение текстов, постов, заметок

- работа с отзывами и комментариями

- создание тем, опросов, голосований

- привлечение пользователей в группы: по двум критериям: для накрутки численности группы и только живые подписчики.

- Привлечение клиентов из соц.сети Вконтакте

с помощью таргетированной рекламы и рекламы в пабликах (только живые подписчики).

Работаю только с живой аудиторией! Никаких дешевых бессмысленных накруток и другого мусора. Рассчитываю на долгосрочное сотрудничество.

Отзывы заказчиков

amina1235
Инна 
42 года
11 лет в сервисе
Был
21 день назад
$15
9 баллов
11 лет назад
Придумать категории к женскому журналу
++++
Всё хорошо!
Ответный отзыв
gigri
Илья 
42 года
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$15
10 баллов
11 лет назад
Ведение профиля в Инстаграм
Татьяна большой молодец. просто супер. Спасибо за работу.
Хороший заказчик! Четкая постановка задачи и своевременная оплата. Рекомендую!
Ответный отзыв