miss_pafos

Предлагаю вам свои услуги:

- ежедневное ведение и поддержка групп

- размещение текстов, постов, заметок

- работа с отзывами и комментариями

- создание тем, опросов, голосований

- привлечение пользователей в группы: по двум критериям: для накрутки численности группы и только живые подписчики.

- Привлечение клиентов из соц.сети Вконтакте

с помощью таргетированной рекламы и рекламы в пабликах (только живые подписчики).

Работаю только с живой аудиторией! Никаких дешевых бессмысленных накруток и другого мусора. Рассчитываю на долгосрочное сотрудничество.