Придумать категории к женскому журналу

$20
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Завершен4 заявки184 просмотра

Здравствуйте!

Нужно придумать ключевые (главные) категории и под категории для женского журнала - http://lady-tochka.net . На сайте они уже есть, но их нужно переделать.

В каждую ключевую категорию можно по 3 штуки под категорий. Можно все в письменно виде.

В дальнейшем в эти категории будут вставляться статьи.

Отдам предпочтение девушкам, т.к. женский журнал ;)

11 лет назад
amina1235
Инна 
42 года
11 лет в сервисе
Был
6 дней назад

Выбранный исполнитель

miss_pafos
Татьяна 
32 года
14 лет в сервисе
Была
10 лет назад
11 лет назад
$15
1 день
++++
Всё хорошо!

Заявки фрилансеров

miss_pafos
Татьяна 
32 года
14 лет в сервисе
Была
10 лет назад
11 лет назад

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