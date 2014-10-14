Придумать категории к женскому журналу

Здравствуйте!

Нужно придумать ключевые (главные) категории и под категории для женского журнала - http://lady-tochka.net . На сайте они уже есть, но их нужно переделать.

В каждую ключевую категорию можно по 3 штуки под категорий. Можно все в письменно виде.

В дальнейшем в эти категории будут вставляться статьи.

Отдам предпочтение девушкам, т.к. женский журнал ;)