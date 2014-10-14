Ищется специалист по комплексному продвижению нескольких сайтов. Тематика строительство. Ведение РК, работа как с внутренними факторами сайта так и с внешними. Нужен человек способный генерировать, тестировать, улучшать. Бюджет порядка 50 т.р. ...
Придумать категории к женскому журналу
Здравствуйте!
Нужно придумать ключевые (главные) категории и под категории для женского журнала - http://lady-tochka.net . На сайте они уже есть, но их нужно переделать.
В каждую ключевую категорию можно по 3 штуки под категорий. Можно все в письменно виде.
В дальнейшем в эти категории будут вставляться статьи.
Отдам предпочтение девушкам, т.к. женский журнал ;)
Выбранный исполнитель
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