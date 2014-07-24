Продвижение сайта

Ребята, я сама себе сделала сайт,но как продвигать не знаю.Хочу что бы он везде был виден, что бы была реклама и что бы люди меня находили.

Подскажите кто может помочь, сколько это будет стоить, что в данную стоимость входит и сколько времени занимает?

Жду от вас информации :)

мой сайт www.nika-meer.com