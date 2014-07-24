Необходимо разместить ссылку на страницу с товарами с несколькими фотографиями на досках объявлений, тематических форумах, в группах социальных сетей. Тематика: байкеры, мото клубы-форумы, бодибилдинг, форумы и клубы единоборств, музыкальные рок-сообщества. ...
Продвижение сайта
Ребята, я сама себе сделала сайт,но как продвигать не знаю.Хочу что бы он везде был виден, что бы была реклама и что бы люди меня находили.
Подскажите кто может помочь, сколько это будет стоить, что в данную стоимость входит и сколько времени занимает?
Жду от вас информации :)
мой сайт www.nika-meer.com
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