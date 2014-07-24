Надо добавить сайт в РСЯ

Здравствуйте!

Работа для специалиста по рекламной сети яндекса. Хочу добавить сайт в РСЯ его не принимают уже 3й раз, обращался в профит партнер за консультацией но после внесения их рекомендаций сайт все равно не взяли. Пришел 4й месяц, это будет 4я попытка не хочу ее испортить. Если Вы спец по добавлению сайтов в РСЯ для вас это не будет проблемой. Оплату предлагаю по честному, после добавления сайта готов заплатить 3000 руб. Сайт покажу в личке.